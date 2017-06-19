Более 10 компаний итальянских компаний готовы инвестировать в Подмосковье

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подмосковье презентовало свой инвестиционный потенциал на роуд-шоу в немецком Гамбурге.

13 компаний рассматривают возможность инвестировать в Подмосковье по итогам роуд-шоу в Гамбурге. По словам первого заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Вадима Хромова, эти компании работают в сфере химического производства и промышленности.

Министр также добавил, что по итогам роуд-шоу 2016 года вопрос работы в Подмосковье прорабатывают три компании.

Роуд-шоу Московской области по экономическому взаимодействию с иностранными партнерами продлится в Гамбурге с 19 июня по 23 июня.