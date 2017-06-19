Более 200 немецких компаний локализовали бизнес в Подмосковье

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти региона ведут постоянный диалог с компаниями из Германии.

Свыше двухсот немецких компаний локализовали бизнес на территории Московской области, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заявление первый замминистра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадима Хромова.

"Более 200 компаний локализованы, их оборот вырос, и они успешно ведут свой бизнес", — рассказал Вадим Хромов на конференции "Перемены на российском рынке: возможности сбыта и развития инфраструктуры" в Гамбурге.

Заместитель министра также добавил, что власти Подмосковья ведут постоянный диалог с широким кругом немецких компаний, в том числе и в формате личных встреч. Представители предприятий при этом отмечают, что вести бизнес в России комфортно.

"Мы общаемся с широким кругом немецких компаний. Проводили встречи, часто слышим, что им хорошо и комфортно вести свой бизнес в России", — заключил Хромов.

Председатель комитета Восточной Европы Торговой палаты Гамбурга Мирко Новак подтвердил, что министерство инвестиций и инноваций Подмосковья действительно активно развивает экономические отношения с Германией.

"Я считаю, что Министерство инвестиций и инноваций Московской области старается активно развивать отношения с Германией", — заявил Мирко Новак.