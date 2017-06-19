Делегация Московской области проводит роуд-шоу в Германии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Делегация Московской области проводит презентацию инвестиционного потенциала региона в Гамбурге.

В понедельник, 19 июня, делегация Подмосковья проводит презентацию инвестиционного потенциала региона в Гамбурге, сообщил телеканал "360". В городской Торговой палате проходит конференция на тему "Перемены на российском рынке: возможности сбыта и развитие инфраструктуры".

Как отметил председатель комитета Восточной Европы Торговой палаты Гамбурга, директор Medicatus Holding AG Мирко Новак, в области экономических отношений необходим своевременный российско-немецкий диалог.

Генеральный консул России в Гамбурге Иван Хотулев в свою очередь подчеркнул, что стороны смогли настроить сотрудничество в условиях санкций, поэтому Россия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций.

Роуд-шоу также пройдут в Берлине и Нюрнберге. Сотрудники немецких компаний в ходе презентаций узнают о возможностях бизнеса в Подмосковье, а также о том, какие отрасли сотрудничества будут наиболее перспективными.