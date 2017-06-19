Подмосковье поднялось на 9 место в международном инвестиционном рейтинге

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подмосковье в международном инвестиционном рейтинге поднялось на 9 место с 21 благодаря созданию особых экономических зон.

Подмосковье поднялось на девятое место в международном инвестиционном рейтинге, сообщил телеканал "360". Как рассказал председатель комитета Восточной Европы Торговой палаты Гамбурга, глава Medicatus Holding AG Мирко Новак, перемещению региона с 21-й строчки рейтинга поспособствовало создание особых экономических зон.

"Московская область в международном рейтинге поднялась с 21 на 9 место, одна из причин этого — парки с предложением для инвесторов. Это, в частности, "Ступино Квадрат"", — заявил Новак, выступая на конференции "Перемены на российском рынке: возможности сбыта и развитие инфраструктуры" в Гамбурге.

По его словам, с 2014 года торговый оборот между Россией и Германией, несмотря на введенные санкции, увеличился, а объем инвестиций вырос на 33%. С учетом такой динамики, немецкие бизнесмены стали заинтересованы и мотивированы к открытию предприятий в Московской области.