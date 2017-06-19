Фермерская ярмарка открылась в Подмосковье

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Городская администрация пригласила местных производителей участвовать бесплатно.

Ярмарка местных фермеров и ремесленников открылась в городе Куровское Московской области 18 июня, сообщил телеканал "360". Городская администрация поддержала мероприятие и предоставила местным производителям бесплатные места для торговли.

"Нам предоставили место, палатку, электричество, хорошее настроение. Мы очень благодарны администрации за такую акцию, потому что для нас это большая поддержка", — рассказал предприниматель Семен Янин.

Посетители ярмарки могут приобрести овощи и фрукты, мясные и молочные продукты, свежую выпечку. Все произведено в Орехово-Зуевском районе и продается по отпускной цене.

Подобные мероприятия пройдут и в других районах Подмосковья, чтобы помочь развитию малого бизнеса и дать жителям возможность попробовать продукцию от местных производителей.