Юрий Башмет представил постановку "Кармен" на фестивале в Подмосковье

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Артист соединил воедино балет, драму и оперу.

Авторскую постановку "Кармен", которая объединила драму, оперу и балет, представил на закрытии Международного музыкального фестиваля П. И. Чайковского в Клину народный артист СССР Юрий Башмет, сообщил телеканал "360".

По сюжету постановки, главный герой оперы Хосе становится пациентом психиатрической больницы и видит сразу трех разных Кармен. Их сыграли прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, актриса Юлия Такшина и одна из солисток Академии молодых певцов Мариинки.

В роли Хосе тоже трое мужчин: заслуженный артист, драматический актер Михаил Трухин, и солисты балета Большого театра Руслан Скворцов и Александр Волчков.

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" сопровождал выступление артистов. Дирижировал сам маэстро Юрий Башмет.