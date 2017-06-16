ЦППК дополнила расписание электричек для болельщиков Кубка конфедерации

Флаги к Кубку конфедераций 2017 у железнодорожного вокзала в Сочи. Архивное фото

Флаги к Кубку конфедераций 2017 у железнодорожного вокзала в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Измененное расписание подмосковных электричек будет действовать в ночь с 18 на 19 июня. Его можно посмотреть на сайте ЦППК. Для гостей Кубка конфедерации запустили дополнительные электропоезда, сообщил канал "360" со ссылкой на ЦППК.

Расписание дополнили из-за футбольного матча, который пройдет 18 июня на стадионе "Спартак" в рамках Кубка конфедерации FIFA-2017.

Изменения затронут расписание электричек сообщением Москва Рижская — Нахабино, а также Нахабино — Москва Рижская.