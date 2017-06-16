В Подмосковье в 2016 году задекларировали доходы 24 миллиардера

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. 24 физических лица представили в управление Федеральной налоговой службы РФ по Московской области декларации по доходам за 2016 год, превышающим один миллиард рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя руководителя областного УФНС Андрея Савченко.

"У нас есть достаточно обеспеченные граждане, у нас 24 расчета предоставлено в Московской области, где сумма дохода заявлена свыше одного миллиарда рублей", — сообщил Савченко.

Он также заявил, что сумма налога с этих деклараций составила порядка 5 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 июня, 31 тысяча налогоплательщиков из числа лиц, обязанных задекларировать полученный в 2016 году доход, предоставила декларации о доходах. Доход от продажи имущества и имущественных прав является основным видом задекларированных доходов. Савченко отметил, что в 20 тысячах деклараций сумма налога на доходы физических лиц составляет 9,6 миллиарда рублей. В 2016 года таких деклараций было представлено 19,8 тысячи. Сумма налога к уплате составила тогда 8,2 миллиарда рублей.