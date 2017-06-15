В Луховицах отпразднуют 350-летие первой в России судостроительной верфи

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Празднование 350-летнего юбилея со дня строительства первой в России судоверфи состоится в Луховицах 16 июня в 12:00. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам министра культуры Оксаны Косаревой, мероприятие откроет концерт на площадке возле памятника кораблю. Для гостей будет подготовлено театрализованное представление, развернуты тематические выставки. Для детей будут организованы развлекательные площадки.

В честь юбилея будет выпущена почтовая марка "350 лет российскому государственному судостроению". Выпуск запланирован на 23 июня текущего года.

Первый русский парусный корабль "Орел" был заложен 14 ноября 1667 года в селе Дединово на реке Оке. 19 мая 1668 года его спустили на воду.

Это судно было первым флагманским кораблем будущей Каспийской флотилии. После завершения ходовых испытаний и проведения учебных стрельб он совершил переход по Волге из Нижнего Новгорода и 31 августа 1669 года бросил якорь на рейде Астрахани.