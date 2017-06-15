Бюджет Подмосковья пополнился на 2,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Как сообщил каналу "360" со ссылкой на пресс-службу министра социального развития МО Ирины Фаевской, налоги, заплаченные трудовыми мигрантами, пополнили бюджет региона почти на три миллиарда рублей по состоянию на 9 июня. Как сообщила Фаевская, всего в 2016 году было выделено 180 тысяч патентов на трудовую деятельность, а в 2017-м – уже 90,5 тысячи.

Также увеличился миграционный прирост в Подмосковье в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году трудовые мигранты пополнили бюджет МО выплаченными налогами на 6,2 миллиарда рублей.

"Если в 2015 году в регион прибыло 88 тысяч человек (по России в целом – 245 тысяч), то в 2016-м уже 104 тысячи (по России в целом 262). Таким образом, почти половина всего миграционного прироста государства пришлась именно на Московскую область", — подчеркнула министр социального развития МО Ирина Фаевская.