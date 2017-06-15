В Московской области появится новая льготная категория налогоплательщиков

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Мособлдуме в первом чтении принят законопроект, который предполагает дополнить подмосковный закон о льготном налогообложении статьей "Льготы, предоставляемые организациям, на балансе которых учтены автомобильные дороги общего пользования", сообщил телеканал "360".

В рамках законопроекта в Подмосковье предложили ввести новую льготную категорию налогоплательщиков. В нее будут входить организации, на балансе которых учтены автомобильные дороги общего пользования (кроме дорог федерального значения).

"Проект закона разработан в целях улучшения экономических условий для осуществления деятельности организаций, на балансе которых учтены автомобильные дороги общего пользования", – отметил заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Александр Смирнов.

Для организаций предполагается установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций до 1 января 2020 года. Это позволит затратить больше средств на благоустройство подмосковных дорог.