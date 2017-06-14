В Подмосковье пообещали урожайный грибной сезон

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Грибной урожай в Московской области в 2017 году будет богатым. Ожидается, что он может превысить прошлогодние показатели в связи с влажной и прохладной погодой, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Комитет лесного хозяйства.

Глава Комлесхоза области отметил, что грибы любят сырую и нежаркую погоду. А по прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха будет соответствовать концу сентября.

В подмосковных лесах уже появились первые грибы, однако большинство начнут расти в июле.