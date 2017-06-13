Спортсменка из Химок завоевала серебро в парном разряде Roland Garros

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ученица Академии Александра Островского в Химках Анастасия Потапова и Олеся Первушина уже второй раз подряд занимают почетное второе место в парном разряде Roland Garros Junior French Championships, сообщил канал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта региона.

В турнире за призовое место Настя и Олеся соревновались с главными претендентами на чемпионство, канадками Бьянкой Андрееску и Карсон Брэнстайн. Российские девушки проиграли две партии со счетом — 1:6, 3:6.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что Анастасия Попова участвовала во втором за год юниорском финале в парном разряде теннисного турнира "Большого шлема".

"Она показывает очень хорошие результаты. Уверен, что мы еще не раз услышим о ее блестящих вступлениях на самых престижных турнирах", — отметил Терюшков.