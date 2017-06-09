В Подмосковье газифицировали еще два населенных пункта

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Протяженность новых газопроводов составляет более 17 километров. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства МО Дмитрия Пестова, новые объекты дают возможность подключения к газу домов более 1500 местных жителей.

"До конца года в Раменском районе построят газопровод-связку "с. Малышево – п. Машиностроитель", ГРС "Раменское” – ГРС "Бронницы”, возведут газопровод в деревне Хрипань. А в Воскресенском районе будут построены газопроводы еще в трех населенных пунктах — поселке Сетовка, деревне Исаково и слободке Алешино", — рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Как сообщил Дмитрий Пестов, с начала 2017 года на территории МО введены в эксплуатацию 13 газопроводов. Всего в текущем году планируется построить не менее 80 газопроводов к 82 населенным пунктам, с общим населением почти 33 тысячи человек.