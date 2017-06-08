Власти Подмосковья заключили социальные контракты на более 24 млрд рублей

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сумма инвестиций по заключенным договорам инвесторов с властями Московского региона в социальной сфере больше 24 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Надежды Карисаловой.

"В Московской области партнерство государства и инвесторов привело к тому, что мы в разы увеличили количество соглашений. На сегодняшний день число соглашений, которое у нас находится в работе, увеличилось до 84. В социальной сфере мы за первый квартал заключили четыре соглашения. Объем контрактов с инвесторами в социальной сфере составил больше 24 миллиардов рублей", — заявила Карисалова.

Она добавила, что из-за кризисных моментов в экономике перед областью возникают определенные вопросы. Так, снизился уровень финансирования отрасли, колеблется уровень софинансирования. Такая ситуация наблюдается во всех областях. Решить эти проблемы, по мнению Кирисаловой, как раз поможет частно-государственное партнерство, где используется метод создания проектов.

Она рассказала, что власти Московской области стали работать над крупными проектами вместе с инвесторами. С помощью современных разработок внедряются командные технологии.