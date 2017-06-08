Воробьев оказался на втором месте в медиарейтинге губернаторов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Исследовательская компания "Медиалогия" составила новый рейтинг губернаторов, где губернатор Андрей Воробьев занял второе место, сообщил телеканал "360".

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин. Бронза у губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Компания отметила действия Воробьева по устранению ужасных последствий урагана в Московском регионе, его решение о выплатах семьям жертв и пострадавших, как самые значимые и заметные.

Помимо этого, "Медиалогия" не оставляет без внимания заявление губернатора о планах строительства новой станции метро в Мытищах. Также компанией отмечено рассмотрение вопроса о сносе хрущевок после 2020 года.

"Медиалогия" является российской исследовательской компанией в сфере СМИ и социальных медиа. Рейтинги составлены на базе СМИ, которая включает в себя более 41 тысячи источников.