В Подмосковье упростили выдачу детских пособий и выплат для пенсионеров

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московском регионе указанное изменение коснется 90 тысяч семей с детьми и более 80 тысяч пенсионеров, сообщил телеканал "360" со ссылкой на официальный документ.

"В настоящее время внесены изменения в нормативно-правовые акты Московской области в части увеличения выплатного периода при осуществлении ежемесячных детских пособий и ежемесячной денежной компенсации в размере 700 рублей пенсионерам старше 70 лет", — сообщается в материале.

Эти меры социальной поддержки определялись по доходам семьи сроком на полгода, сейчас они будут определяться на год. Так, процедура получения выплат становится проще для указанных категорий граждан. Теперь лица, получающие социальную поддержку, освобождены от подачи документов о доходах раз в полгода.

В Московской области с 2009 года прорабатывается индивидуальный подход при назначении социальной поддержки. Таким образом, правительство разработало около 80% дополнительных мер, учитывая критерии нужд граждан.

Все меры социальной поддержки имеют установленный состав семьи получателя; список доходов, которые учитываются при подсчете среднедушевого дохода и время, на которое назначается поддержка. Таким образом, ежемесячная выплата в размере 700 рублей назначается пенсионерам старше 70 лет, при условии, что они одиноко проживающие или проживают с семьей, состоящей из пенсионеров.