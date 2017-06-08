В Подмосковье обновят более двух тысяч автобусов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков на заседании Мособлдумы рассказал о функционировании транспортного комплекса Подмосковья, сообщил телеканал "360".

Тресков отметил необходимость повышения доступности общественного транспорта. Он заявил, что стоит задача обеспечить безопасность и комфорт, развивать маршрутную сеть и обновлять подвижной состав. В 2017 году планируется обновить 2576 автобусов, уточнил министр транспорта.

"Хотим добиться того, чтобы к концу года средний возраст автобусов составлял 3,8 лет", — сообщил Тресков.

В данный момент в Московской области 61% всех перевозок осуществляют 5 перевозчиков, самый крупный из них — "Мострансавто". Игорь Тресков отметил, что в регионе активно борются с нелегальными перевозчиками. За 5 месяцев 2017 года их число удалось сократить на 64%. К концу 2017 года планируется наладить контроль за работой всех перевозчиков в области.

На заседании Мособлдумы также была затронута тема внедрения карты "Стрелка". Единой транспортной картой пользуются более 1,8 миллиона человек, мобильным приложением — 1,1 миллиона человек. На данный момент 64% всех поездок оплачивают с помощью карты "Стрелка".