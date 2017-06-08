Подмосковный регион подписал соглашения с МГУ и Пенсионным фондом

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Московская область заключила договоры с Пенсионным фондом и МГУ на втором Форуме инноваций регионов. Подписания прошли в доме правительства Московской области, где проходит Форум, сообщил телеканал "360".

По договору Пенсионный фонд РФ выделит для бюджета Московского региона субсидии для софинансирования расходных нужд области, направленных на реализацию процедур по укреплению материально-технической базы ведомств социальной поддержки граждан в 2017 году.

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение.

Договор с МГУ включает в себя взаимодействие Подмосковья с университетом с целью усовершенствования всех уровней образования: общего, профессионального и дополнительного. Помимо этого, в документе прописана работа над развитием научно-исследовательской, научно-технологической и инновационной деятельности в Подмосковье.

Соглашение было подписано Андреем Воробьевым и ректором университета Виктором Садовничим.