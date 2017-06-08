В Малаховке открылся новый центр по уходу за пожилыми людьми

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Новый центр по уходу за пожилыми людьми в подмосковной Малаховке построен на средства, выделенные правительством Московской области и компанией Senior Group в рамках государственно-частного партнерства, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы имеем возможность обменяться лучшими практиками. Различные формы государственно-частного партнерства в социальной сфере сегодня дают потрясающий результат. С одной стороны, качество услуг очень высокое, с другой стороны это позволяет освобождать огромное количество бюджетных средств", — отметил Воробьев.

Senior Group — российская частная компания, которая занимается социальным обслуживанием людей старшего поколения. Компания уже имеет шесть действующих пансионов для пожилых людей на территории Московской области.

По словам управляющего Центром гериатрического ухода и восстановления "Малаховка" Владимира Головастова, здание центра было построено за 15 месяцев.

"Мы шли к этому открытию долгие десять лет. Объем инвестиций в проект составил 900 миллионов рублей. Мы набирались опыта в своих шести действующих пансионах, изучали современные международные практики. Сегодня мы открываем самый инновационный комплекс на территории России, а возможно и во всей Восточной Европе", — сообщил Головастов по видеосвязи на пленарном заседании Второго форума социальных инноваций регионов.

Он отметил, в центре будет проводиться работа с пациентами, страдающими деменцией и болезнью Альцгеймера. Кроме того, пожилые люди смогут пройти реабилитацию после инсульта и перелома шейки бедра.

В свою очередь, глава Люберецкого муниципального района Владимир Ружицкий выразил надежду, что подобные центры появятся и в других регионах России.

"Данный центр для 140 пожилых наших сограждан станет уютным теплым домом для проживания. Уверен, что строительство подобных центров для пожилых людей получит широкое применение на основе государственно-частного партнерства и в других регионах", — сказал Ружицкий по видеосвязи.

Второй форум по социальным инновациям регионов проходит в подмосковном Красногорске 8-9 июня. Цель форума — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения.