Власти Московской области разработали карту доступной среды

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Власти Московской области выделили средства на разработку карты доступной среды для людей с ограниченными возможностями, сказал губернатор региона Андрей Воробьев на Втором форуме социальных инноваций регионов.

"Мы увидели, что 20% наших инвалидов в основном проживают в четырех городах: Люберцы, Одинцово, Раменское и Сергиев Посад. Мы разработали социальную карту совместно с общественными организациями, для того чтобы обеспечить в этих районах формат доступной среды", — заявил Воробьев.

По его словам, Московская область готова делиться этим опытом с другими регионами.

"Наш опыт заключается в том, что мы берем конкретную территорию — Люберцы, Одинцово или, например, Химки и вместе с обществом, некоммерческими организациями, самими инвалидами проверяем маршруты, наносим их на карту и обеспечиваем доступную среду. Такие проекты у нас реализуются в четырех крупных городах области, и мы надеемся, что в самое ближайшее время мы увидим эффект", — сказал губернатор журналистам.

Второй Форум социальных инноваций регионов проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске. Цель форума — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране.