В Подмосковье откроют два онкологических центра в 2017 году

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Два высокотехнологичных онкологических центра откроются в этом году на территории Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на форуме социальных инноваций регионов.

"Мы открываем в августе… два онкологических центра. Это частно-государственное партнерство, пять миллиардов рублей было инвестировано в Балашиху и Подольск", — сказал Воробьев.

Он отметил, что центры заработают с сентября, и в год "эти два центра будут обслуживать порядка 20 тысяч человек".

Второй форум социальных инноваций регионов, на котором представят лучший опыт социальной работы со всей страны открылся 8 июня 2017 года в Красногорске в доме правительства Московской области. Основная цель форума — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения.

Организаторами второго форума социальных инноваций регионов являются Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Минэкономразвития России, Минтруда России, правительство Московской области, Агентство стратегических инициатив.

Первый форум социальных инноваций регионов проходил в Омске в 2015 году и объединил участников из 75 регионов страны. Во втором форуме социальных инноваций примут участие все 85 субъектов России.