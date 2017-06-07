Подмосковье разместит для граждан облигации на три миллиарда рублей

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Московская область разместит облигации для населения на три миллиарда рублей на три года. В данный момент готовится перечень документов для оформления облигационного займа, который составит 25 миллиардов рублей на пять лет. Специалисты прогнозируют ставку купона при выходе на рынок в 8,25−8,4% годовых, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заявление заместителя министра экономики и финансов Подмосковья Магомеда Абдулхалимова.

Замминистра акцентировал внимание на деталях облигационных займов для граждан.

"Здесь у нас параметры: три миллиарда рублей на три года. Ориентировочная ставка купона — 9,25%. Потому что целью выпуска облигационного займа для населения мы видим, в первую очередь, сохранение сбережений жителей под более высокий процент", — Магомед Абдулхалимов.

Он отметил, что размещение облигаций повышает грамотность россиян в финансовой сфере. Помимо этого, оно привлекает свободные деньги региона в экономику Московской области.