В МАКС-2017 примут участие почти 800 компаний

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 770 компаний примут участие в международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на генерального директора ОАО "Авиасалон" Александра Левина.

"В выставочной программе заявлено более 770 участников, 140 — это иностранцы. 30 стран — это только участники, делегаций больше", — рассказал Левин.

Гендиректор ОАО "Авиасалон" также уточнил, что уже проданы 95% выставочных площадей.

В этом году авиасалон откроется во вторник, 18 июня. До четверга на выставке будут так называемые "деловые дни", когда работать салон будет в закрытом режиме. А уже с пятницы, 21 июня, на МАКС сможет попасть любой желающий.

МАКС-2017 пройдет на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М.Громова в Жуковском с 18 по 23 июля.