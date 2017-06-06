В Подмосковье до конца года Wi-Fi оборудуют еще 19 парков

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В 2017 году в Московской области 19 парков культуры и отдыха оборудуют зоной Wi-Fi. Сейчас сетью покрыты более чем 30 подмосковных парков. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области сообщил телеканал "360".

Зоны Wi-Fi будут оборудованы в парках-участниках программы "Культура Подмосковья".

Сейчас в регионе 82 официальных парка культуры и отдыха. Органы местного самоуправления тратят на их содержание около 1,5 миллиарда рублей, 10% из которых составляют внебюджетные средства.

Также в Министерстве культуры Московской области сообщили, что в девяти муниципалитетах планируется разбить новые парки.