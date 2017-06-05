В Подмосковье запустили новую систему оплаты проезда в автобусах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Подмосковные автобусы начали оборудовать специальными автоматами для оплаты проезда. Проект новой системы разработан правительством Московской области, компанией "Мострансавто" и компанией-производителем автоматов. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам водителя автобуса Сергея Ерискина, новая система значительно сократила время оплаты проезда и облегчила работу в целом. Как отмечает издание, плюсом нововведения также является контроль над выручкой. Оплата через специальные автоматы призвана устранить воровство денег недобросовестными водителями.

Теперь без билета нельзя ни зайти, ни выйти. В Балашихинской автоколонне уже 51 автобус из 188 работает по новой системе. Пока аппараты настроены только на региональную карту "Стрелка", а в полном объеме система заработает к концу этого года.