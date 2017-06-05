"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Система-112" будут совместно работать на сложных ДТП

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Система-112" Московской области будут совместно работать на дорожно-транспортных происшествиях в регионе. Об этом со ссылкой на заместителя председателя подмосковного правительства Дмитрия Пестова сообщил телеканал "360".

"Система-112" начала работать в Московской области с июня 2015 года. Она является самой крупной в России. Специалисты за это время уже приняли около 16 миллионов звонков.

"На территории Подмосковья налажено взаимодействие областной "Системы-112" с Государственной автоматизированной информационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Благодаря этому планируется повысить оперативность реагирования экстренных служб на сложные дорожно-транспортные происшествия", — рассказал Дмитрий Пестов.

Повышать оперативность работы будут в первую очередь при самых тяжелых ДТП. Система "ЭРА-ГЛОНАСС" может сообщить о дорожном инциденте без участия человека. Для этого необходимо, чтобы в транспорте было установлено специальное оборудование.

Совершить вызов можно будет и в ручном режиме. Для этого разработчики создали кнопку SOS. Перед подписанием договора о сотрудничестве прошли испытания взаимодействия "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Системы-112".

"Организация взаимодействия системы-112 и "ЭРА-ГЛОНАСС" — это одно из множества мероприятий, реализуемых в Московской области с целью снижения гибели людей на дорогах. При реагировании на ДТП с пострадавшими крайне важна оперативность оказания помощи.

Благодаря внедрению системы-112 нам уже удалось повысить оперативность реагирования экстренных служб на сложные происшествия, требующие комплексного реагирования, более чем на 2 минуты. В настоящее время работа по совершенствованию алгоритмов реагирования на экстренные вызовы продолжается", — добавил Дмитрий Пестов.