"Мерседес" в МО планирует в I полугодии 2019 г выпустить первые автомобили

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Завод "Мерседес" в первом полугодии 2019 года планирует выпустить первые автомобили: четыре модели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев в кулуарах ПМЭФ заявил, что строительство завода "Мерседес" в Московской области стартует 20 июня. По его словам, в этот день будет заложен первый камень.

Воробьев также добавил, что людей, которые будут работать на предприятии, будут обучать в Химках и Солнечногорске.

"Они выходят летом на площадку в индустриальном парке "Есипово". Это недалеко от города Химки, между Химками и Солнечногорском. В первом полугодии 2019 года "Мерседес" планирует выпустить первые машины: четыре модели сейчас намечены, поэтому очень надеемся, что эта программа будет реализована", — сказал Воробьев.

"И важно, что под это мы адаптируем профессиональное училище, колледж. Потому что ребята должны быть на "ты" с робототехникой, и думаю, что здесь тоже будет все на должном уровне", — добавил губернатор.

Как сообщалось в феврале со ссылкой на сообщение Минпромторга, Daimler вложит не менее 15 миллиардов рублей за девять лет в проект завода легковых автомобилей "Мерседес" на территории индустриального парка Есипово в Подмосковье. Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять более 20 тысяч автомобилей в год.