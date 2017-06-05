Стройка хоккейной школы имени Петрова начнется в Красногорске в этом году

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Власти Подмосковья приступают в этом году к строительству хоккейной школы в Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Воробьев напомнил, что на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Казани заслуженный мастер спорта, советский хоккеист Владимир Петров обратился к Путину с предложением построить хоккейную школу в Красногорске.

"Это поручение мы тоже выполняем. В этом году приступаем к строительству. Будет открыта детская спортивная школа в Красногорске – трибуны на тысячу мест, две ледовые арены", — сказал Воробьев.

Он также отметил, что в Красногорске до сих пор нет такой школы, и не сомневается, что она будет очень востребована.

"Рассчитываю, что за полтора, максимум, два года мы завершим это большое строительство и откроем школу имени Владимира Владимировича Петрова", — добавил губернатор.

Уроженец Красногорска Петров (1947 – 2017) – двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира. В ЦСКА и сборной СССР долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.