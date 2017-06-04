Шестой международный фестиваль байкеров прошел в Московской области

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Международный фестиваль Bikers Brothers в шестой раз прошел в Домодедовском районе Московской области, сообщил телеканал "360". Тысячи байкеров из России и стран Европы приехали на праздник, многие здесь не впервые.

На фестивале в этом году появилась третья сцена, рассказал организатор фестиваля Павел Шутов, представляющий клуб Bikers Brothers.

"У нас появилась новая поляна. На третьей поляне проводятся силовые шоу, а так, все как всегда, много музыки, много тяжелой музыки, экстремальное шоу, бои без правил", — перечислил Шутов.

На музыкальной сцене выступили рок-музыканты из России, США и Великобритании. Около главной сцены прошли соревнования по боям без правил среди профессионалов. За импровизированными кулисами соревновались любители.

Гости фестиваля с удовольствием фотографировались с байкерами и выставленными мотоциклами. По традиции, на Bikers Brothers выбрали королеву.