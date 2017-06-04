Святую Троицу с народными традициями отметили в Звенигородском кремле

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Празднование дня Святой Троицы прошло у стен Звенигородского кремля в виде ярмарки народных промыслов и традиционных русских гуляний, сообщил телеканал "360".

Гостям праздника предложили надеть стилизованную под старину одежду и принять участие в народных забавах: забивании гвоздей, игре в кольца. Можно посоревноваться в битве подушками и покататься на качелях.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей организовал несколько мастер-классов по народным промыслам.

"Это изготовление поясов и плетение венков. Гончар интересный у нас. То есть мы всегда что-то меняем, и праздники отличаются один от другого", — рассказала директор музея Галина Стоенко.

Спектакль на основе русских народных сказок представили воспитанники воскресной школы при Успенском храме.