Воробьев: Philips через три месяца запустит производство аппаратов УЗИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Компания Philips через три месяца начнет производство инновационного медицинского оборудования в Истринском районе Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня первое соглашение мы подписали с Philips, они через три месяца начнут производство (аппаратов — ред.) УЗИ, КТ в Истринском районе. Медицинское оборудование, производство аппаратов — сегодня заметный интерес инвесторов к этому сектору", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в четверг в рамках ПМЭФ компания Philips и правительство Московской области заключили соглашение "в целях укрепления инвестиционного климата и экономики Московской области, а также размещения производства медицинского оборудования под товарным знаком Philips на территории области".

Как отмечается в пресс-релизе компании, в партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов.

Сообщается, что локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания намерена проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.