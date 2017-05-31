В Подмосковье намерены развивать гжельский промысел

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, что в регионе разработают проект по туристической привлекательности гжельского промысла. Об этом сообщил телеканал "360".

"Маршрут с гжелью — это отдельное направление, поддержка наших художественных промыслов, у нас их 23, соответственно все промыслы должны быть поддержаны в отношении их популяризации, сохранения. Гжель в 2028 году отпразднует 700 лет, это старейший в России промысел", — прокомментировала Оксана Косарева.

Вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов поручил рассмотреть возможность отдельной программы по подготовке к юбилейной дате и развитию туристической привлекательности гжельского промысла.