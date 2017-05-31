Минсельхоз Подмосковья подпишет девять соглашений на ПМЭФ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководитель Минсельхоза Московской области Андрей Разин заявил, что ведомство планирует подписать девять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Масштабное мероприятие пройдет с 1 по 3 июня. Об этом сообщил телеканал "360".

"На предстоящем Петербургском экономическом форуме запланировано подписание девяти соглашений. Большая часть договоров затрагивает молочную отрасль, в частности, производство сыров. Также готовятся к подписанию соглашения в животноводческой, грибоводческой отрасли и в области переработки растительного сырья", — рассказал Андрей Разин.

Как отметил глава подмосковного Минсельхоза, общий объем инвестиций составит 25,7 миллиона рублей.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в Северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.