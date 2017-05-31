В Подмосковье сократилась смертность от болезней системы кровообращения

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова рассказала, что смертность от болезней системы кровообращения сократилась в регионе почти на 20% за год. Об этом сообщил телеканал "360".

"Согласно данным Росстата, за четыре месяца 2017 года в Подмосковье показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — рассказала Ольга Забралова.

Как отметила Ольга Забралова, специализированную помощь пациентам с инсультами, инфарктами или симптомами этих заболеваний в Подмосковье оказывают в 22 сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях.

"Врачи рекомендуют регулярно проверять здоровье: раннее выявление болезни повышает шансы на полное выздоровление. С начала 2017 года в результате диспансеризации впервые выявлено порядка 14,5 тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний", — добавила Ольга Забралова.