Строительство спортплощадок к ЧМ-2018 будут проверять с помощью в веб-камер

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Руководитель Минстройкомплекса Московской области Сергей Пахомов рассказал, что подмосковные власти будут проверять строительство спортплощадок к чемпионату мира по футболу 2018 с помощью в веб-камер. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мониторинг за строительством тренировочных баз будет производиться с помощью специально созданной автоматизированной системы АИС "Бюджетного строительства”. Мы будем отслеживать в режиме онлайн ход выполнения работ по графику", — прокомментировал Сергей Пахомов.

По словам министра строительного комплекса Московской области, графики уже утверждены и на каждом объекте будет установлена веб-камера. Их выведут в центр управления. Кроме того, подрядные организации уже приступили к стройке спортивных объектов к ЧМ-2018 в Подмосковье.

"На сегодняшний день в 11 муниципальных образованиях все подрядные организации вышли на строительно-монтажные работы. На сегодняшний день мы приступили к стройке на всех 11 площадках. Две площадки мы должны ввести в этом году, еще девять – в следующем году", – отметил Сергей Пахомов.