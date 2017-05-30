Воробьев поручил руководителям районов ликвидировать последствия урагана

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Страшный ураган, который бушевал в Подмосковье 29 мая, забрал жизни пятерых человек, среди которых есть один ребенок. Еще 34 местных жителей находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей встречи поручил руководителям районов немедленно ликвидировать последствия урагана. Об этом сообщил телеканал "360".

Как отметил глава региона, руководители подмосковных районов также должны оказать необходимую помощь пострадавшим. Специалисты оперативно восстанавливают электроснабжение в пострадавших муниципалитетах. 325 бригад, более тысячи человек и около 400 единиц техники проводят аварийно-восстановительные работы.

"Прошу глав муниципалитетов, особенно находящихся на западе и юго-западе Московской области, обратить внимание на крупные и небольшие населенные пункты. Все, что связано с деревьями, линиями электропередачи, телефонной связью должно быть восстановлено. Прошу держать руку на пульсе и соответственно все необходимые мероприятия проводить", — прокомментировал Андрей Воробьев.

По словам главы Подмосковья, семьи погибших получат материальную помощь в размере миллиона рублей. Пострадавшим от урагана выплатят 500 тысяч рублей.