На аварийных дорогах в Подмосковье установят новый скоростной режим

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков заявил, что в регионе установят новый скоростной режим на самых аварийных подмосковных дорогах с 15 июня. Он уменьшится до 50 км/ч. Об этом сообщил телеканал "360".

"Ограничение максимально разрешенной скорости в населенных пунктах на 10 наиболее аварийных региональных трассах до 50 км/ч направлено на снижение количества погибших в ДТП. Почти 40% человек погибает в ДТП именно в населенных пунктах. При этом основными видами нарушений являются наезды на пешеходов и встречное столкновение транспортных средств", — рассказал Игорь Тресков.

Как отметил Игорь Тресков, на подмосковных дорогах установят соответствующие знаки, которые будут напоминать водителям о скоростном режиме.