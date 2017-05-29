Подмосковный ЗАГС назвал самые редкие имена детей в регионе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Начальник Главного управления ЗАГС по Московской области Елена Филатова озвучила самые редкие и самые популярные имена детей в первом квартале 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360".

"В первом квартале 2017 года редкими женскими именами стали Златослава, Паулина, Мелания, Аделаида, Маруся, Флора и Шакира. Мужские имена — это Тарас, Эрнест, Тихомир, Ерофей, Есений, Евсей и Дениз. Причем не Денис, а Дениз с окончанием "з"", — рассказала Елена Филатова.

В топ-5 популярных женских имен вошли София, Мария, Анастасия, Виктория и Анна. Среди мужских имен лидируют Максимы, Александры, Артемы, Иваны и Михаилы.