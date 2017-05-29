В Подмосковье ограничат скорость движения на аварийных участках дорог

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На аварийных участках дорог в Московской области ограничат скорость движения, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона.

"С 15 июня скорость движения транспорта на самых аварийных региональных автодорогах Подмосковья, проходящих по населенным пунктам, уменьшится до 50 километров в час. Всего ограничение коснется десяти автодорог регионально значения в 168 населенных пунктах. В перечень войдут — Пятницкое шоссе, Егорьевское, Можайское, Старосимферопольское, Каширское, Носовихинское, Рогачевское, шоссе "Москва-Жуковский", "Щелково-Фряново" и Волоколамское шоссе. На автодорогах установят соответствующие ограничениям дорожные знаки", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, по итогам 2016 года на территории Московской области в результате ДТП погиб 1181 человек, из них 430 погибли в населенных пунктах.

"Ограничение максимально разрешенной скорости в населенных пунктах на 10 наиболее аварийных региональных трассах до 50 километров в час направлено на снижение количества погибших в ДТП. Почти 40% человек погибает в ДТП именно в населенных пунктах. При этом, основными видами нарушений являются наезды на пешеходов и встречное столкновение транспортных средств", — отметил глава ведомства Игорь Тресков, которого цитирует пресс-служба.