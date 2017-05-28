Баланс транспортной карты "Стрелка" можно будет проверить с помощью гаджета

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мобильное приложение подмосковной единой транспортной карты "Стрелка" теперь можно будет проверить с помощью гаджета. Разработчики одноименного сайта создали новый виджет. Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "ЕТК" сообщил телеканал "360".

Сайт "Стрелки", а также его мобильная версия сменили дизайн. Добавились несколько дополнительных возможностей.

"Контролировать расходы на проезд в общественном транспорте Подмосковья станет проще с помощью виджета "Стрелки". Проверить баланс карты и получить информацию о текущей скидке теперь можно не заходя в мобильное приложение. Для этого пользователю необходимо в списке выбрать виджет "Стрелки" и поместить его на рабочий экран своего телефона", — сообщили в пресс-службе транспортной карты "Стрелка".

Приложение будет доступно для пользователей платформ iOS и Android. Также на портале "Стрелки" можно будет получить информацию о тарифах и маршруах, а также пополнить баланс транспортной карты. Кроме того пользователи теперь смогут "поделиться идеей" с разработчиками и предложить свои мысли для улучшения работы портала.

"Мы надеемся, что работа с сайтом и приложением станет еще удобнее, а в случае каких-либо вопросов всегда можно обратиться к нам с помощью формы обратной связи для устройств на платформе Android и iOS", — рассказал генеральный директор ООО "ЕТК" Павел Буяджи.