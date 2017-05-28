В Подмосковье провели ярмарку преподобного Иосифа Волоцкого

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Волоколамском районе Московской области впервые за сто лет прошел фестиваль-ярмарка преподобного Иосифа Волоцкого. Участие в мероприятии приняли более 50 производителей продукции из Подмосковья и других регионов. Об этом сообщил телеканал "360".

С давних времен около Иосифо-Волоцкого монастыря регулярно проходили подобные мероприятия. Спустя сто лет в районе решили возродить древнюю традицию.

"В День предпринимательства у нас проходит фестиваль-ярмарка преподобного Иосифа Волоцкого. И, кто не знает, преподобный — покровитель российского предпринимательства. Сегодня на ярмарку привезли свою продукцию более 50 товаропроизводителей из Подмосковья и других регионов", — сообщил глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

Гости ярмарки могли приобрести самые различные товары: полотенца, платья с кружевом, украшения ручной работы, посуду, а также продукты: мед, хлеб, молоко, сыр и сладости. В фестивале приняли участие народные ансамбли. Ремесленники провели мастер-классы для всех желающих.

"Это ярмарка, как говорили в старину: поехать на людей посмотреть и себя показать. Это и культурное, и спортивное событие, это место общения и место показа того, чем люди гордятся, что могут представить", — рассказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

На сцене выступили несколько творческих подмосковных коллективов. К празднику в монастырь из столичного музея Андрея Рублева привезли Волоколамскую икону Божией Матери, которая не была там последние 63 года.

"Чтобы это было не просто торгашеское мероприятие, должна быть какая-то духовная составляющая, поэтому была привезена икона Волоколамская Чудотворная из московского музея Андрея Рублева", — отметил наместник Иосифо-Волоцкого монастыря архимандрит Сергий.