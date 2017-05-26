На ПМЭФ подпишут договор о создании транспортного кластера в Подмосковье

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Зампред правительства Московской области — руководитель подмосковного Мининвеста Денис Буцаев рассказал, что соглашение о создании нового транспортного кластера подпишут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня. Об этом сообщил телеканал "360".

"В настоящий момент соглашений будет точно больше десяти. Мы говорим о наших приоритетных направлениях. В каждом из этих направлений мы готовим крупные сделки, которые будут анонсированы на форуме. Мы будем также подписывать соглашение о создании нового транспортного кластера на территории Подмосковья", — рассказал Денис Буцаев.

По словам зампреда правительства Московской области, на масштабном мероприятии также подпишут ряд соглашений в агропромышленном комплексе, включая мясную переработку. Также затронут соглашения в промышленности, которые связаны с крупным предприятием.