Волоколамскую икону Божией Матери привезли в Иосифо-Волоцкий монастырь

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Волоколамскую икону Божией матери доставили из подмосковного музея Андрея Рублева в Иосифо-Волоцкий монастырь. Там она находилась с 1572 по 1954 год. Святыня будет находиться на своем старом месте до 29 мая, пока будет проходить фестиваль памяти преподобного Иосифа Волоцкого.

Икону написали во времена Ивана Грозного. Заказал работу опричник Малюта Скуратов. Волоколамская Богоматерь, так же как и Владимирская, должна была оберегать Русь.

Под стенами Иосифо-Волоцкого монастыря с этого года будут проходить традиционные ярмарки. Последнее подобное мероприятие состоялось около монастыря более ста лет назад.