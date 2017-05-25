В Подмосковье появится система контроля транспортных услуг

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков рассказал, что в регионе создадут единое навигационно-информационное пространство, которое будет контролировать транспортные услуги. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам Игоря Трескова, система будет автоматически контролировать работу общественного транспорта, включая школьные автобусы и спецтранспорт коммунального хозяйства. Эти меры нужны для безопасности пассажироперевозок.

"Региональная навигационно-информационная система Московской области призвана обеспечить безопасность функционирования транспортного комплекса московского региона, что позволит повысить его экономическую эффективность. Программа представляет собой некую единую точку доступа к информации, с помощью которой мы сможем осуществлять контроль качества предоставляемых транспортных услуг на территории региона", — рассказал Игорь Тресков.

Как отметил Игорь Тресков, благодаря нововведению подмосковный Минтранс сможет следить за выполнением договоров транспортными предприятиями и оперативно реагировать на жалобы пассажиров.