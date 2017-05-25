В Балашихе и Ногинском районе ввели в эксплуатацию новые газопроводы

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе. Архивное фото

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подмосковный министр энергетики Леонид Неганов рассказал, что новые газопроводы ввели в эксплуатацию в Балашихе и в деревне Исаково Ногинского муниципалитета. Их построили, чтобы увеличить пропускную способность и повысить надежность работы существующей газораспределительной системы. Об этом сообщил телеканал "360".

"В 2017 году по программе "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах. Также создадут условия для газификации инвестиционных проектов и снимут ограничения с газораспределительных станций для технологического присоединения новых потребителей", — отметил Леонид Неганов.

Как отметил министр энергетики Московской области, в Ногинском муниципалитете появятся еще два газопровода в двух населенных пунктах.

Объекты сдадут во втором полугодии 2017 года.