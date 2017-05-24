Подмосковье расположилось на первом месте по производству молока в ЦФО

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Каждый год в регионе производят почти 640 тысяч тонн молока.

Руководитель подмосковного Минсельхоза Андрей Разин рассказал, что Московская область расположилась на первом месте по производству молока в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил телеканал "360".

"По производству молока, если говорить о товарном секторе, мы занимаем первое место в Центральном федеральном округе, это почти 640 тысяч тонн ежегодно производится на территории нашего региона", – рассказал Андрей Разин.

Андрей Разин отметил, что Московская область планирует стать лидером в сфере производства сыра.