МОСКВА, 24 мая — РИА новости. Здесь располагается старейший и крупнейший в регионе санаторий "Дорохово".

Подмосковная Старая Руза вошла в десятку самых популярных курортов минеральных вод России. Здесь находится старейший и крупнейший в регионе санаторий "Дорохово". Об этом сообщил телеканал "360".

В пятерке лидеров оказались Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки (Ставрополье), Мацеста (Сочи) и Белокуриха (Алтайский край), Марциальные воды (Карелия) и Саки (Крым). Замыкают десятку лучших курортов России Старая Руза (Московская область), озеро Карачи (Новосибирская область), Гоуджекит (Северобайкальск), Тумнинские воды (Хабаровский край) и Аушигер (Кабардино-Балкария).