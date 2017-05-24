Новая станция обезжелезивания появилась в подмосковных Луховицах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На ее установку из городского бюджета было выделено более 2,5 миллиона рублей.

Новая станция обезжелезивания появилась в поселке Орешково городского округа Луховицы. Она отвечает всем госстандартам. Об этом сообщил телеканал "360".

Благодаря новейшим технологиям удалось сократить содержание железа в воде в шесть раз. На установку станции из городского бюджета было выделено более 2,5 миллиона рублей.

"На сегодняшний день с открытием этой станции 93% жителей г. о. Луховицы имеют качественную питьевую воду. В ближайший месяц мы откроем еще 3 станции: в Луховицах, Асошниках, Троицких Борках и тем самым у нас будет практически обеспечены чистой водой 99% населения", — прокомментировал руководитель Луховиц Владимир Барсуков.