В Подмосковье установят девять тысяч новых светильников

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с региональным правительством. Они обсудили модернизацию уличных сетей освещения в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".

Участники совещания решили, что в Подмосковье установят девять тысяч новых светильников. В целом потребность региона составляет 94 тысячи фонарей.

"С наступлением осени световой день критически сокращается. Жители очень обеспокоены, когда нет лампы во дворе, подъезде. Наша задача — реализовать программу "Светлый город", чтобы не было "темных пятен", — прокомментировал Андрей Воробьев.

В рамках подмосковной программы также осветят 200 километров дорог. Работу начнут с аварийных участков девяти самых опасных региональных трасс.